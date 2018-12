Bischof Schwarz: "Habe mich immer an die Ordnung der Kirche gehalten"

Nach den schweren Vorwürfen betreffend seines Umgangs mit Geld und dem Zölibat in seiner Zeit als Kärntner Diözesanbischof meldete sich der nunmehrige St. Pöltner Bischof Alois Schwarz am Freitag erstmals zu Wort. „Ich war manchmal fassungslos, was die Domkapitulare alles formuliert haben“, sagte er im Ö1-Morgenjournal. Schließlich sei man immer zusammen am Tisch gesessen und habe vieles zusammen auf den Weg gebracht.

Den Vorwurf, gegen das Zölibatsgebot verstoßen zu haben, wies Schwarzer von sich: „Ich habe mich immer nach der Ordnung der Kirche verhalten.“ Er habe an mehreren leitenden Positionen in der Diözese Frauen gehabt und „immer versucht, ein gutes Vertrauensverhältnis zu meinen Amtsleitern zu haben. Das gilt natürlich auch für die Frauen, die in den verschiedenen Leitungspositionen sind, auch zur Leiterin des Bildungshauses St. Georgen.“