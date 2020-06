Dollfuß-Mord: Der zweite Attentäter

Regierung

Otto Planetta

Wir schreiben den 25. Juli 1934. Rund 150 illegale Nationalsozialisten fahren, als Offiziere und Soldaten des österreichischen Bundesheeres verkleidet, mit Lastautos "zur Wachablöse" in den Hof des Bundeskanzleramtes am Wiener Ballhausplatz. Ein von Hitler geplanter Putsch, der diestürzen soll, ist im Gange. SS- und SA-Männer stürmen ins Kanzleramt und bringen den aus seinen Amtsräumen flüchtenden Bundeskanzler in ihre Gewalt. Der 34-jährige arbeitslosegibt einen Schuss ab. Es folgt ein weiterer. Doch bis heute blieb unbekannt, aus wessen Pistole dieser zweite Schuss kam.

Hofrat Professor Dr. Peter Broucek ist einer der angesehensten Militärhistoriker Österreichs. Er weiß, wer der zweite Attentäter war. "Sein Name", sagt er, "war Rudolf Prochaska".