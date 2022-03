Diskussion zu Familie & Job: Der "ewige Junggeselle" und die "unzuverlässige Mitarbeiterin"

Ministerin Edtstadler sagt, sie habe persönlich „kein Problem“ mit Transparenz – glaubt aber, dass die Lohnunterschiede häufig auch daher rühren, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen weniger forsch vorgehen als Männer. „Zu sagen: Das bin ich mir wert, fällt vielen schwer.“

Wandel in den Köpfen nötig

Zweiter Punkt: die Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Karriere. Schmidauer macht darauf aufmerksam, dass es in der Pandemie Rückschritte gab: „Ich war erschrocken, wie schnell man in alte Rollenbilder, die wir für längst überholt gehalten haben, zurückgefallen sind“, sagt sie. So hätten manche Frauen während der Pandemie ihre Arbeitszeit verkürzt, damit der Mann von Home Schooling und Haushalt „unbehelligt“ blieb.

Rabl-Stadler hakt ein: „Es ist leider immer noch so: Ein Mann, der fünf Kinder hat, gilt im Berufsleben immer als Junggeselle. Eine Frau mit zwei Kindern gilt als unzuverlässige Mitarbeiterin.“

Einig war sich die Runde darin, dass die Maßnahmen, die gerade auf EU-Ebene diskutiert werden, in der kleinsten Zelle – der Gemeinde – gelebt werden müssten. Und dass der Wandel auch in den Köpfen der Menschen stattfinden müsse.

Edtstadler als Jungmutter und Studentin

Dazu hat Edtstadler eine persönliche Geschichte: Die heutige Ministerin für Europa und Verfassung hat jung geheiratet und wurde schon nach dem ersten Abschnitt ihres Jusstudiums Mutter eines Sohnes, der heute 20 Jahre alt ist. „Ich habe meinen Sohn in eine Hängematte gelegt, ihn mit dem Fuß gewippt und nebenbei meine Jus-Unterlagen gestrebert“, erinnert sie sich.

Ihr Sohn bekam rasch einen Platz in einem Kindergarten, der (und das war damals wie heute eher die Ausnahme) von 7 bis 17 Uhr geöffnet hatte. „Organisatorisch ist alles gut gelaufen, aber gesellschaftlich habe ich schon einen Druck gespürt“, sagt Edtstadler. Heißt: Die Leute hätten sie schief angeschaut, weil sie ihr Kind zehn Stunden pro Tag in einem Kindergarten gelassen habe.

Was Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Job betrifft, böten sich einige Best-Practice-Beispiele aus Skandinavien an, sagt die Ministerin. Dort ist es selbstverständlich, dass Mütter rasch wieder in Vollzeit arbeiten. Diese Beispiele sollen in die EU-Diskussion einfließen.