Digitales Christkind: Wer von der Packerl-Flut profitiert

Mit der Uhrzeit steigt die Einkaufssackerl-Dichte in den Einkaufsstraßen – der 8. Dezember ist einer der stärksten Einkaufstage. Daran werden die Demos, zu denen Gewerkschaft im Streit um die Löhne für Handelsmitarbeiter aufruft, wenig ändern.

Das „Fest des Schenkens“ ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch wenn die Bedeutung tendenziell abnimmt. Haben Händler in den 1950ern zehn Prozent ihres Jahresumsatzes um Weihnachten eingespielt, sind es aktuell nur zwei Prozent.

Immer mehr Packerln kommen mittlerweile von ausländischen Versandhändlern, obwohl es bereits 9000 Online-Shops mit Sitz in Österreich gibt. Trotz Steigerungsraten hat immer noch jeder Vierte in Österreich ansässige Händler keine Homepage, nur 22 Prozent betreiben einen Web-Shop. Die Riesen sind woanders zu Hause: In den USA ( Amazon) und in China (Alibaba).