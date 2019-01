Digitaler Fitness-Check für Bürger und Firmen

„Verstehen. Sprechen. Schreiben.“ Sprachkenntnisse sind messbar. EU-weit nachvollziehbar in Niveaus von elementarer (A1) bis kompetenter (C2) Sprachverwendung. Für den alle Lebensbereiche umfassenden Bereich der Digitalisierung gibt es einen derartigen Test nicht. Das soll sich ab sofort ändern.

Grund: Fragt man Österreicher nach ihren digitalen Fähigkeiten, so empfinden laut einer Statistik Austria-Umfrage (IKT in Haushalten 2018) 57 Prozent, die beruflich mit digitalen Geräten arbeiten, ihre Kenntnisse als angemessen. 33 Prozent erachten ihre Kenntnisse sogar als überqualifiziert. Gleichzeitig geben 9,9 Prozent aller Befragten zwischen 16 und 74 Jahren an, noch nie das Internet benutzt zu haben. Im europäischen Vergleich rangiert Österreich in puncto digitale Grundkompetenzen auf dem 8. Platz. In ganz Europa verfügen 40 Prozent der Bürger über zu wenig oder keine digitale Grundkompetenz.