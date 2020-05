Drei sehr gute Nachrichten in einer Woche, das ist schon was in diesen Zeiten. Leider keine aus den Verhandlungen der Koalition über ein vernünftiges und wirksames Sanierungspaket. Dafür starke Hinweise auf Heilungsschritte bei der Demokratie-Pest. Die Pestbeulen der Korruption platzen.

Beachtliche Klärung brachten die ersten Arbeitstage des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. In einer Serie von Zeugenaussagen wurde das Schmiersystem zwischen der teilstaatlichen Telekom AG und des damals politisch schwerst lebensgefährdeten BZÖ rund um die Nationalratswahl 2006 ausgebreitet.

Die Telekom wollte vom damaligen BZÖ-Minister Gorbach dringendst eine Verordnung im Telefonbereich und war bereit, dafür jeden Betrag zu zahlen. Schließlich ging das Management von einem erreichbaren Unternehmensvorteil von 40 bis 50 Millionen Euro aus.

In überdeutlichem zeitlichen Zusammenhang mit der Unterschrift Gorbachs unter die Verordnung flossen insgesamt 1,2 Millionen verdeckte Spenden an das BZÖ und später auch in Richtung Gorbach. Dass der als Zeuge jede Form von Schmiergeldzahlungen entweder nicht wahrgenommen haben, sie aber jedenfalls nie und nimmer in irgendeinem Zusammenhang mit seiner Verordnung sehen wollte, war klar.

Immerhin ist Gorbach in diesem Verfahren Beschuldigter. Dass es zu einem Gerichtsverfahren samt Verurteilungen kommen wird, steht fest. Das Telekom-System des ständigen Kaufs politischen Wohlwollens und seine Begünstigten sind praktisch lückenlos aufgedeckt.