Die Öko-Revolution: Sichere Jobs im grünen Bereich

Ähnlich verhält es sich mit der Sonnenenergie: Das Ausbauziel von elf zusätzlichen Terawattstunden bis 2030 (2018 wurden nur rund 1,4 TWh Sonnenstrom produziert) ist nicht einmal mit dem Eine-Million-Dächer-Programm der Regierung zu schaffen, meint Vera Immitzer vom Dachverband PV-Austria. Die Regierung müsse sich überlegen, welche Flächen man zusätzlich nutzen kann.

Vor allem aber brauche es Experten, die diese Sonnenstrom-Anlagen installieren können. „Aufgrund des unsicheren Marktes in den vergangenen Jahren hatten die Firmen wenig Anreiz, in die Ausbildung zu investieren. Jetzt scheint eine echte Kontinuität langsam sichtbar, unsere Kurse sind inzwischen auch gut gebucht“, sagt Immitzer. Bis zu 240.000 Arbeitsplätze könnte die Branche bis 2030 bereitstellen.

In Sachen Fachkräftemangel setzt das türkise Wirtschaftsministerium aktuell Schritte zur Aufwertung der Lehre. Die Grünen wollen auch Umschulungen für ältere Arbeitnehmer forcieren. Jobs mit Zukunft sind:

Alte Ölheizungen müssen raus – und neue, saubere rein

Bis 2035 müssen per Gesetz sämtliche Ölheizungen aus den Wohnungen der Österreicher verschwunden sein – 600.000 sind es aktuell. Entsprechend groß wird der Bedarf an Fachkräften sein. Und zwar an spezialisierten Installateuren, die nicht nur die alten Ölheizungen ausbauen, sondern auch neue, saubere Heizformen installieren können. Zum klassischen Lehrberuf „Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker“ gibt es die fachliche Vertiefung für Ökoenergietechnik bzw. Zusatzausbildungen als Energieberater. Im ganzen Spektrum der Baubranche braucht es deutlich mehr Facharbeiter, wenn man bedenkt, dass die aktuell zwei Millionen Gebäude in Österreich irgendwann saniert bzw. moderne, klimaneutrale Häuser gebaut werden müssen.

Spezialisten reparieren Flügel in 150 Metern Höhe

Die Regierung will die Windenergie deutlich ausbauen, dazu sollen zusätzliche Windräder gebaut werden. Auf dem Gebiet sind Maschinenbauer und Mechatroniker die Experten. Nach Lehre bzw. Studium werden sie in den einzelnen Unternehmen gezielt für die jeweilige Bauart ausgebildet. So spezialisiert, klettern sie dann die bis zu 150 Meter hohen Türme hinauf, um jedes Rotorblatt zu untersuchen und zu warten. Die Jobs sind gut bezahlt, weiß Martin Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft. Techniker braucht es auch angesichts des geplanten Photovoltaik-Ausbaus. Marktführer bei der Panelproduktion ist zwar China, zwei österreichische Firmen (Energetica und Kiotosolar) produzieren aber auch in Österreich.

ÖBB suchen 2.000 neue Lokführer in fünf Jahren

Klimaschonender Nahverkehr ist Trend – und dürfte noch kräftig ausgebaut werden. Darauf stellen sich die ÖBB ein. Bis 2025 werden rund 2.000 neue Lokführer gebraucht, alleine heuer suchen sie u.a. wegen Pensionierungen 500. Neue Leute würden in der gesamten Berufspalette gesucht, heißt es aus der Konzernzentrale. „Der Fachkräftemangel betrifft natürlich auch uns – allerdings sind unsere Kurse immer gut gefüllt und wir sind gut im Plan.“ Die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer dauert etwas länger als ein Jahr. Wesentlich flotter kann man Busfahrer werden: Nur sechs bis zehn Wochen dauert der Bus-Führerschein plus Berufskraftfahrer-Prüfung, das Mindestalter liegt bei 21 Jahren.

Recycling: Müll von gestern als Rohstoff von morgen

„Vermeiden, Wiederverwenden und Verwerten“ – das sind die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, die im Regierungsprogramm prominent vorkommt. Dazu gehört die Entwicklung und Produktion langlebiger Produkte, aber auch der Umgang mit Müll. Geforscht wird aktuell etwa zu kompostierbarer Kleidung oder Plastik, das weniger Qualität hat, dafür aber auch weniger Müll produziert („downcycling“). Recyclingtechniker sind laut AMS in fast allen technisch-industriellen Betrieben gefragt. Der Trend ist steigend. Ein Bachelorstudium für Bio- und Umwelttechnik gibt es an der FH in Wels, Oberösterreich. Ein berufsbegleitendes Studium für „nachhaltiges Ressourcenmanagement“ bietet das Vienna Biocenter an.

Jung-Forscher bringen Mobilität in den grünen Bereich

Österreich gilt als Vorreiter bei Umwelttechnologien. Das Wissen aus Forschung und Entwicklung wird in die ganze Welt exportiert. Intensiv geforscht wird aktuell etwa an erneuerbarem „grünen Gas“, das Erdgas eines Tages ablösen soll. Und die voestalpine erzeugt in Linz gerade in der weltgrößten Pilotanlage „grünen Wasserstoff“.

Die Reduktion von ist eines der wichtigsten Klimaziele der türkis-grünen Regierung – da ist die Automobilindustrie besonders gefordert. Bei der FH Joanneum in Graz liegt ein Fokus auf dem Transportsektor, der noch zu über 95 Prozent mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Die Dichte an Forschungszentren ist in der Steiermark hoch, Nachwuchs scheint da bestens aufgehoben.

Waldbrände und Fluten: Forstwirte sorgen für Sicherheit

In Australien ist erst kürzlich Waldgebiet in der Größe Österreichs abgebrannt, danach gab es Überflutungen. Solche Naturkatastrophen sind auch hierzulande nicht ausgeschlossen. In Zeiten des Klimawandels wird deshalb die Landschaftspflege immer wichtiger.

Gefragt sind Land- und Forstwirtschaftstechniker, ein entsprechendes Bachelor-Studium bietet die Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien an. In leitender Position gehören vor allem die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldbestands und die Schädlingsbekämpfung zu ihren Aufgaben. Eine Lehre zum Forstfacharbeiter machen derzeit 85 junge Menschen. Die Nachfrage ist laut AMS stabil: 214.000 Waldbesitzer gibt es österreichweit, die Steiermark, Niederösterreich und Kärnten gelten als die waldreichsten Gebiete.