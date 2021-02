Die Novomatic-Akte der Staatsanwälte

So schreibt die WKStA beispielsweise über die Stunden nach dem Chatverlauf zwischen Neumann, Blümel und dem damaligen Kabinettschef im Finanzministerium Thomas Schmid: „Was in diesen drei Stunden passierte, ist noch nicht im Detail bekannt. Jedenfalls gab es einen weiteren derzeit nicht näher feststellbaren Kontakt wahrscheinlich per Telefonat – zwischen Neumann und Blümel zu diesem Thema. Blümel informierte Kurz über das Angebot und akkordierte das weitere Vorgehen vor seinem Ersuchen an Schmid mit Kurz.“ Allerdings wird diese Behauptung der WKStA, dass Kurz informiert wurde, bis dato durch keinen einzigen Fund in den Chats bewiesen.

Was in den Chats gefunden wurde, ist der Versuch von Novomatic, Beziehungen auch in andere politische Lager – etwa zu Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer – zu aktivieren (siehe Faksimile), um das Steuerproblem in Italien in den Griff zu bekommen.

Den Beteuerungen von Blümel, Kurz und Neumann, dass die ÖVP nie Spenden oder verdeckte Zahlungen von Novomatic angenommen habe, glaubt die WKStA nicht.