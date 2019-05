Vereinsauflösung & Finanz: Die Luft wird dünn für Identitäre

Schrittweise geht es der Identitären Bewegung in Österreich (IBÖ) an den Kragen: Am Mittwoch wurde bekannt, dass einer von drei Vereinen, die der rechtsextremen Gruppierung zugeordnet werden, behördlich aufgelöst werden soll.

Anlass war für die zuständige Landespolizeidirektion in Oberösterreich eine Aussage beim Verfahren gegen Aktivisten der IBÖ in Graz – das war vor einem Jahr. Die Obfrau des „Vereins für lebendige Kultur und Brauchtumspflege“ mit Sitz in Linz gab damals in Graz zu, dass es sich nur um einen „Scheinverein“ handle. „Kultur und Brauchtum“ wurde da offenbar nicht gepflegt, stattdessen sollen über den Verein „Zahlungen mit Lohncharakter“ an IBÖ-Führungspersonen getätigt worden sein.