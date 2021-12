Kollateralschäden der Pandemie: Drei Viertel weniger Mammografien

Es ist eine Binsenweisheit, dass die Corona-Pandemie die Gesundheit massiv beeinträchtigt. Mit Stand 17. Dezember sind in Österreich mehr als 13.000 Menschen an Covid-19 verstorben; Tausende mussten im Spital behandelt werden; und mehr als 500 kämpfen in diesen Stunden auf einer Intensivstation um ihr Leben.

Die Kollateralschäden der Pandemie und der Lockdowns sind – noch – unklar.

Eine erste Ahnung, was Covid-19 mit der Gesundheitslandschaft anstellt, bekommt man nun allerdings durch einen Prüfbericht des Rechnungshofs.

Die erste, nicht wirklich überraschende Erkenntnis ist diese: Obwohl die Akut-Behandlung in Spitälern und im niedergelassenen Bereich immer aufrecht war, haben die Patienten auf Arzt-Besuche in einem hohen Maß verzichtet.