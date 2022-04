Die Justiz und ihre dauernden Zurufe

Zwar ortet Ratz keine „dunklen Machenschaften“ in der Justiz, aber Kompetenzverschiebungen. „Es gibt leise, gefährliche Übergänge, die keiner checkt“, so Ratz. Was er damit meint: Die Staatsanwälte holen sich immer Befugnisse, die ihnen gesetzlich nicht zustehen.

Es gibt bald einen „Staat im Staat“, so seine Befürchtung. Tatsache ist, so Ratz, das System der „Checks und Balances“ im Rechtsstaat wird mit dieser Entwicklung auf den Kopf gestellt. „Was im Moment passiert, ist nicht rechtskonform“, befindet Ratz. Denn: Nur die Richter seien in der „Ausübung ihres Amtes unabhängig“, nicht aber die Staatsanwälte. Sie werden durch die unabhängigen Gerichte kontrolliert. Staatsanwälte können zwar selbst ermitteln, aber bei Sicherstellungen und Chatauswertungen dürfen sie sich nur beteiligen.

Justizministerin Alma Zadić kündigt diese Woche im U-Ausschuss ein Reformprogramm „Justiz 2030“ an. Das greift viel zu spät. Es braucht schnelle Reformen, damit die Balance wieder funktioniert.