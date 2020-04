Die Infomaschine der Regierung rollt wieder, aber Corona-Interesse geht zurück

Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler werden heute wieder Erklärung abgeben. Recht viel mehr als das Wenige, was sie bei der Preessekonferenz am Dienstag gesagt haben, wird dabei wohl nicht zur Sprache kommen. Schulen und Gasthäuser dürfer ab 15. Mai wieder öffnen. Aber wie genau wollte man am Dienstag noch nicht verraten. Das könnte ja Fragen zu den Details im Nationalrat aufwerfen - daher wird man diese erst in den nächsten Tagen verkünden. Man versucht also, den Oppositionsparteien Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man wichtige Forderungen erfüllt, aber keine eben Diskussion über Details zulässt.

Funktioniert ja bisher aus Sicht der Regierungsparteien auch ganz gut.

Vor allem die ÖVP profitiert in Umfragen von der Führungsrolle (Peter Filzmayer bezeichnete das gestern abend in der ZIB 2 als Round-the-flag-Effekt, nach dem sich in der Krise kurzfrisitg das Volk immer dem Machthaber zuwendet), aber auch die Grünen, während insbesondere die FPÖ nach und nach an Zuspruch verliert. Totalopposition ist halt derzeit auch nicht so beliebt. Und bevor die anderen zum Schnaufen kommen, treten schon wieder türkise und grüne Minister zu anderen Themen auf. Heute ist Frauenministerin Raab dran. Gesundheitsminister Rudolf Anschober war am Dienstag gleich bei zwei Pressekonferenzen hintereinander im Einsatz. Doppelte Leistung, und das bei weniger (weil gespendetem) Gehalt. Nur Arbeitsministerin Christine Aschbacher ( ÖVP) und Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Kultur) durchbrechen durch mehr als verunglückte Auftritte die türkis-grüne Informationsstrategie, wie KURIER-Innenpolitikchefin Daniela Kittner treffsicher analysiert.