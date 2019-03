Die gedopte Gesellschaft: Aufputschen, um zu funktionieren

Nun hat die Dopingaffäre auch Skistar Marcel Hirscher erreicht. Keine Sorge, Österreichs Sportler des Jahres wurde nicht positiv getestet. Der 30-jährige Salzburger nahm am Rennwochenende in Kranjska Gora, wo er am Samstag seinen achten Gesamt-Weltcupsieg in Folge fixierte, nur erstmals öffentlich Stellung zu der Dopingcausa, die seit der Nordischen Heim-WM Skiverband und Sport-Öffentlichkeit beschäftigt.

„Ich bin der Meinung, dass Athleten, die vorsätzlich und systematisch agieren, nicht zwei Jahre gesperrt werden, sondern lebenslänglich“, sagte er.

Hirscher stört in erster Linie der ungleich geführte Anti-Doping-Kampf: „In manchen Ländern sind Kontrollen nicht einmal erlaubt, und da sind Sportler in Sportarten richtig, richtig stark. Da ist in der Sportwelt noch ein langer Weg, der zu bewältigen ist.“