Die Forderungen des Frauenvolksbegehrens im Faktencheck

Manchmal ist es ganz einfach: Das einzige Anliegen des „Don’t smoke“-Volksbegehrens ist ein ausnahmsloses Rauchverbot in der Gastronomie. Beim Frauenvolksbegehren (FVB) sieht die Sache anders aus: 33 Forderungen in neun Kategorien sollen für mehr „Sichtbarkeit und Rechte von Frauen“ sorgen.

Aber wie sinnvoll sind sie und welche – auch finanziellen – Konsequenzen hätten sie? Ein KURIER-Faktencheck anhand von fünf exemplarisch ausgewählten Forderungen.

50-Prozent-Quote in Politik und Wirtschaft

Es klingt simpel: In allen politischen Vertretungen und öffentlichen Gremien von Gemeinderäten aufwärts sowie in Vorständen und Aufsichtsräten müssen künftig zur Hälfte Frauen sitzen – andernfalls drohen Sanktionen. Studien belegen die positiven Effekte solcher Quoten. Die London School of Economics fand etwa heraus, dass Geschlechterparität zu mehr Kompetenz in der Politik führt. Selbiges gilt für die Wirtschaft: Quoten führen dazu, dass mehr über die benötigten Qualifikationen nachgedacht – und dementsprechend rekrutiert wird, ergab der "Frauen-Managementreport 2018" der Arbeiterkammer (AK).