Die Feuerwehr braucht das Heer

Minister Norbert Darabos versucht nun die Bedeutung der Wehrpflichtigen zu relativieren. Er rechnet vor, dass in den Jahren 2007 bis 2011 nur durchschnittlich 6,4 Prozent der Rekruten (22.000) im Katastropheneinsatz benötigt wurden. Generalleutnant Culik, nunmehriger Wehrpflichtberater der ÖVP, sieht darin sinnlose Zahlenspiele. Culik zum KURIER: "Es geht nicht darum, wie viele Grundwehrdiener in einem willkürlich festgelegten Zeitraum in Einsatz waren – sondern darum, wie viele ich im Anlassfall bekomme." Bundesfeuerwehrpräsident Josef Buchta ergänzt: "Die Zahl der benötigten Kräfte kann sehr hoch sein, wie das Jahr 2002 zeigte. Und für die Instandsetzungsarbeiten der Infrastruktur sind auf jeden Fall Soldaten erforderlich, das kann die Feuerwehr nicht mehr leisten."