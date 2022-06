Die begrenzte Macht der Cartellbrüder

„Wenn wir jemanden für eine Aufgabe suchen, kann die Mitgliedschaft im CV insofern relevant sein, als man gestandenen CVern nicht erklären muss, was es mit Loyalität oder christlich-sozialen Werten auf sich hat. Das haben die intus“, heißt es im Umfeld von Kanzler Nehammer. Auch könne man davon ausgehen, dass CVer, die in tragenden Funktionen waren, Schulungen in Sachen Mitarbeiterführung oder Medienarbeit absolviert haben. „Die agieren also im Idealfall professionell.“