Wie wird das Verbot gesetzlich geregelt?

Das „Dickpic“-Verbot wird in den Paragraf 218, sexuelle Belästigung, eingebettet. Darauf stehen bis zu sechs Monate Haft bzw. eine Geldstrafe. Wer seinem Opfer wiederholt Genitalbilder schickt, kann in den Stalking-Paragrafen (107a) fallen, dort ist das Strafmaß doppelt so hoch.

Wie bringt man ein „Dickpic“ zur Anzeige?

Das Verbot ist ein Ermächtigungsdelikt, die bzw. der Betroffene muss sich aktiv an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wenden. Laut Erfahrungen aus Deutschland, wo es das Verbot schon länger gibt, empfiehlt es sich, einen Screenshot des Genitalbildes anzufertigen, auf dem man (User-)Name, Telefonnummer oder sonstige Daten des Täters sowie das Datum sieht.

Den Schriftverkehr rund um den Versand des Fotos per Screenshot festzuhalten, ist hilfreich, um nachzuweisen, dass das Bild tatsächlich ohne Aufforderung geschickt wurde.