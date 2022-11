Das ungefragte Zuschicken von "Dick Pics" - also Penisbildern - will JugendstaatssekretĂ€rin Claudia Plakolm (ÖVP) unter Strafe stellen. "BelĂ€stigung bleibt BelĂ€stigung, egal wo sie passiert", betonte sie in einer Aussendung. Was im echten Leben strafbar sei, mĂŒsse auch im Internet Konsequenzen haben. In Deutschland gibt es bereits einen solchen "Dick Pic"-Paragrafen.

"Wer einen pornographischen Inhalt an einen anderen gelangen lĂ€ĂŸt (sic), ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft", heißt es in Paragraf 184 des deutschen Strafgesetzbuches. In Österreich sei derzeit lediglich das Weiterleiten der Bilder, nicht aber das Zusenden strafbar.