Deutschkurse für Asylwerber: Für SOS Mitmensch ein "Lotteriespiel"

Weniger Asylwerber in Deutschkursen

Die Abwicklung der Sprachkurse für anerkannte Flüchtlinge und "subsidiär Schutzberechtigte" übernimmt im Wesentlichen der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF). Asylwerber können an diesen Kursen nur teilnehmen, wenn ihnen eine hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit bestätigt wird. Dies gilt etwa für Syrer und Iraner. Wie der ÖIF auf APA-Anfrage mitteilte, gingen im Vorjahr nur 335 von insgesamt 20.000 Kursplätzen an Asylwerber.

Wie viele Asylwerber darüber hinaus an Sprachkursen der Länder teilgenommen haben, war für SOS-Mitmensch nicht im Detail zu eruieren. Aussagekräftiges Zahlenmaterial zu bekommen sei "teilweise sehr schwierig bis unmöglich" gewesen, heißt es im Bericht. Insgesamt konstatiert die Organisation aber einen Rückgang des Anteils der Asylwerber in Deutschkursen. Dies auch deshalb, weil viele Asylwerber Kurse in niedrigen Niveaustufen abgeschlossen hätten und nun keine Anschlusskurse für höhere Sprachniveaus zur Verfügung stünden.

SOS Mitmensch fordert einheitliche Regelung statt "Lotteriespiel"

Der von SOS Mitmensch durchgeführten Erhebung zufolge bietet einzig Oberösterreich Sprachkurse auf den Fortgeschrittenen-Niveaus C1 und C2 an. Im Burgenland werden nur Basiskenntnisse vermittelt, die meisten anderen Länder liegen dazwischen. Pollack im ORF-Radio dazu: "Schlusslicht ist leider Niederösterreich, wo es überhaupt kein eigenes Deutschkurs-Programm gibt und wo es ausschließlich die Kurse des österreichischen Integrationsfonds gibt, die allerdings nur ganz, ganz eingeschränkt für Asylsuchende zugänglich sind."

Auf Basis dieser Erhebungen fordert SOS Mitmensch die Schaffung einer österreichweiten Regelung für geförderte Deutschkurse für Asylsuchende mit einheitlichen Minimalstandards und Angeboten auf allen Qualifikationsstufen.

Außerdem verlangt die Organisation die finanzielle (Wieder-)Beteiligung des Bundes und die Öffnung der Sprachkurse des Integrationsfonds für alle Asylsuchenden. Es dürfe nicht weiter an den ehrenamtlichen Helfern liegen, "die strukturellen Lücken im Deutschkursangebot notdürftig zu stopfen" heißt es in der Aussendung. Im Regierungsprogramm ist davon die Rede, dass Deutschkurse auch qualitativ gefördert werden sollen. In welcher Form das geschehen könnte, ist nicht bekannt.

Langes Warten und keine Kinderbetreuung

Viele warten laut SOS Mitmensch bis zu einem halben Jahr auf einen passenden Kurs. Pollack spricht in diesem Zusammenhang von einem "Lottereispiel" abhängig davon in welchem Bundesland man ist. Je nachdem gibt es einen Kurs für Asylsuchende oder eben nicht.

Mehr Unterstützung brauche es auch bei der Kinderbetreuung. Vor allem um Frauen mehr einbinden zu können, müsste Asylsuchenden bei der Kinderbetreuung geholfen werden, damit ein Kursbesuch möglich ist, so Pollack im Ö1-Morgenjournal.