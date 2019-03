"Deutsches Reich" auf Facebook: Zwei FPÖ-Abgeordnete Mitglied

Der Standard schreibt außerdem, dass in der Gruppe Beiträge stehen wie: "Kein einziger Jude ist durch eine Tötungskammer umgebracht worden" und " Adolf Hitler über die, die das deutsche Volk ausplündern".

"Nicht aktiv eingetreten"

Neben den FPÖ-Abgeordneten sei außerdem Werner Otti von der John-Otti-Band Mitglied in der geschlossenen Gruppe. Die Band tritt regelmäßig bei FPÖ-Veranstaltungen auf.

Mühlberger reagierte nicht auf die Anfrage der Tageszeitung, ist aber zumindest mittlerweile nicht mehr mit Gründer und Moderator der Gruppe Karl Dettmer befreundet, der Teil der sogenannten Reichsbürgerszene ist.

Ihr Parteikollege Gerstner sagte dem Standard, er sei in der Gruppe "nicht aktiv" und wäre auch "nicht aktiv eingetreten", er wolle sie nun "umgehend verlassen". Auch Otti gab an, die Gruppe sofort verlassen zu wollen und begründete das mit seinem Glauben an Jesus Christus: " "Niemals würde ich wissentlich einer antisemitisch-nationalsozialistischen Gruppe beitreten!", denn: "Das Heil kommt von den Juden – so steht es geschrieben".

Tatsächlich ist es so, dass Facebook-User in geschlossene Gruppen hinzugefügt werden können, ohne aktiv beizutreten. Allerdings wird man dann darüber benachrichtigt.