Deutsche Pkw-Maut: Jetzt fordert Platter Vorrechte für Tiroler

Sollte Österreich mit seiner Klage gegen die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof ( EuGH) scheitern, könnte die Republik am Ende doch noch als Siegerin dastehen. Wenn auch an anderen Fronten.

Deutschland will 2020 eine Pkw-Maut einführen. Weil diese deutschen Autobesitzern über die Kfz-Steuer refundiert werden soll, vermutet Österreich eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer. Diese Meinung teilt der Generalanwalt nicht – und in 80 Prozent der Fälle folgt der EuGH seiner Einschätzung. Die Entscheidung der 15 unabhängigen Richter fällt in einigen Wochen. Bis dahin heißt es Abwarten.

Sieg auf Umwegen

Eine Ablehnung der österreichischen Klage wäre nur auf den ersten Blick eine Niederlage. Sieht der EuGH bei der deutschen Maut nämlich keine Diskriminierung ausländischer Autofahrer, wäre das „Rückenwind“ für Österreich in der Frage der Indexierung der Kinderbeihilfe. Hier ortet Rumänien Diskriminierung – was Österreich bestreitet – und will klagen.

Bestätigt sähe sich auch das Land Tirol, das sich bezüglich seiner Verkehrspolitik – Stichwort Blockabfertigung und sektorales Lkw-Fahrverbot – regelmäßig vor dem EuGH rechtfertigen muss.