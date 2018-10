Deutsche als Vorbild: Grüne "bürgerlich angepasst"

Ginge man nur nach dem Erscheinungsbild, könnte Tarek Al-Wazir von einer Volkspartei sein. Der 47-Jährige ist Wirtschaftsminister in Hessen – und so sieht er aus, mit schlichter Brille, Hemd und Sakko. Katharina Schulze, könnte mit Dirndl und Bierkrug in jeder tiefschwarzen Landgemeinde am Volksfest überzeugen.

Nur: Al-Wazir und Schulze sind Grüne – und zwar sehr erfolgreiche. In Deutschland ist das offensichtlich kein Widerspruch.