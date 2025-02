Deutsch vor Schuleintritt? Warum sich FPÖ und ÖVP ein Beispiel an Hamburg nehmen könnten

Denn in der Hansestadt Hamburg war der deutsche PISA-Schock im Jahr 2000 besonders groß und nachhaltig. Es war nicht der erste Beleg von erheblichen Defiziten der Schulkinder in zentralen, vor allem sprachlichen, Bereichen, aber besonders der internationale Vergleich machte der Stadtpolitik Sorgen.

Start mit 4 ½ Jahren

Der erste Schritt ist das sogenannte Viereinhalbjährigen-Vorstellungsverfahren (VVV). Dabei werden Kinder etwa 1,5 Jahre vor ihrer Einschulung in der zuständigen Grundschule (Volksschule) auf ihre sprachlichen Fähigkeiten getestet. Zudem erhält jedes Kind bei diesem Vorstellungstermin ein eigens konzipiertes "Hamburger Geschichten-Buch", das es durch das Vorschuljahr begleitet. (Videolink dazu)

Kinder mit deutlichem Sprachförderbedarf werden bereits im Vorschuljahr schulpflichtig und erhalten gezielte Förderung in einer Vorschulklasse oder in der Kita (Kindergarten). Sprachkenntnisse werden in eigens eingerichteten Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK) systematisch gefördert. Nach einem Jahr in der Vorbereitungsklasse wechseln die Schüler in eine Regelklasse und erhalten dort für weitere 12 Monate zusätzliche Förderung.