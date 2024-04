Der U-Ausschuss wird zum Eigentor für die FPÖ

Wenige Tage vor Ende dieses COFAG-U-Ausschusses werden sich Krainer und Hafenecker wohl eingestehen müssen, dass sie mit ihrem Ansinnen gescheitert sind. Der ÖVP so richtig am Zeug flicken konnten sie bisher nicht. Erstens, weil fast alle interessanten Auskunftspersonen abgesagt haben. Zweitens, weil auch nicht wirklich vermittelt werden konnte, was da während der Coronazeit schiefgelaufen ist.