Der Schauplatz der Ibiza-Affäre ist auf Airbnb zu mieten

Jene Villa, in der das Skandal-Video mit dem zurückgetretenen FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache gedreht wurde, ist über die Plattform Airbnb zu mieten. Laut aktuellem Angebot kostet eine Nacht Mitte Juli in der Luxus-Villa auf den Balearen 1.050 Euro.

Angeboten wird das Haus als "Architect Country Villa", laut der Anzeige bietet es Platz für zehn Gäste und verfügt über vier Schlafzimmer und viereinhalb Bäder. Angepriesen wird die "tolle Lage". Auch dürfen sich Gäste über einen Garten und einen großen Pool freuen.

Keine Rauchmelder

Jene Leute, die den Raucher Strache die Falle gelockt haben, dürften offenbar an alles gedacht haben. In der Beschreibung steht unter "Ausstattungsmerkmale": "Der Gastgeber hat keine Rauchmelder in der Immobilie gemeldet."