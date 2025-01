Der prominente Salzburger Ex-Weihbischof Andreas Laun ist tot

Der emeritierte Salzburger Weihbischof Andreas Laun ist tot. Er starb am Silvesterabend in der Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg. Das teilte die Erzdiözese Salzburg am Mittwoch mit. Erzbischof Franz Lackner zeigte sich tief betroffen: "Erneut trauern wir als Diözese um einen unserer Bischöfe." Laun war von 1995 bis 2017 Salzburger Weihbischof, seit seiner Emeritierung lebt er zurückgezogen in Salzburg.

Mit Aussagen zu Abtreibung und Homosexualität sorgte er für Aufregung Laun war im Jahr 1995 von Papst Johannes Paul II zum Weihbischof von Salzburg ernannt und von Erzbischof Georg Eder zum Bischof geweiht worden. Er setzte sich als Bischofsvikar für die Seelsorge an Ehe und Familie ein und war etwa Konsultor des Päpstlichen Rates für die Pastoral im Krankendienst. Laun sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit Aussagen zu Abtreibung, Homosexualität und Islamisierung für öffentliche Aufmerksamkeit und Kritik. In jüngerer Zeit trug ihm seine deklarierte Präferenz für FPÖ-Kandidat Norbert Hofer kurz vor der Stichwahl zur Präsidentschaftswahl 2016 eine Ermahnung von Kardinal Christoph Schönborn ein. Die katholische Kirche als solche gebe keine Wahlempfehlungen für bestimmte Kandidaten ab.

Zwei aktive Weihbischöfe Ende Mai 2017 wurde in der Erzdiözese Salzburg der 65-jährige Generalvikar und Domdechant Hansjörg Hofer zum Weihbischof und damit Nachfolger Launs ernannt. Ab diesem Zeitpunkt gab es in Salzburg zwei aktive Weihbischöfe. Ein Weihbischof - lateinisch episcopus auxiliaris - ist ein Hilfs- oder Assistenzbischof, der den Diözesanbischof bei seiner Arbeit unterstützt.

Bittere Bilanz nach der Emeritierung In einem Interview mit dem Rupertusblatt zog Laun 2017 Bilanz über sein Wirken. Er sei von manchen Leuten "beschimpft" worden, wenn er - etwa beim Thema Lebensschutz - "heikle Positionen der Kirche" verteidigt habe. Dies habe er jedoch aus seinem Verständnis des Bischöfen aufgetragenen "Wächteramtes" tun müssen. "Wirklich traurig bin ich über jene Niederlagen, die mir Leute der eigenen Kirche zugefügt haben." Sogar mit seiner Kritik an der Fristenregelung sei er auf Widerspruch in Kirchenkreisen gestoßen - "auch bei Leuten, die seinerzeit das Volksbegehren gegen dieses Gesetz unterschrieben haben."

Fatima-Wunder als Ausflugsort Seinen 75. Geburtstag feierte Laun mit Freunden im portugiesischen Wallfahrtsort Fatima. Dort soll am 13. Mai 1917 drei Hirtenkindern auf einem Feld die Jungfrau Maria erschienen sein und sich auf den Tag genau vor hundert Jahren, am 13. Oktober 1917, das sogenannte "Sonnenwunder" ereignet haben.