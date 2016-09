Jetzt pickt es also: Die Wiederholung der Stichwahl zur Bundespräsidentschaft muss verschoben werden. Wenn das Parlament plangemäß über die entsprechenden Gesetzesänderungen abstimmt, wird das Wahlvolk am 4. Dezember erneut zur Urne bzw. zur hoffentlich gut klebenden Wahlkarte gebeten. Der Termin in der Adventszeit amüsiert die Twitter-Nutzer genauso wie die Begründung des Innenministers, warum die Zeit vor Nikolo eigentlich für Wahlen nicht gut geeignet sein soll. Und als die Rede vom "deutschen Kleber" war, kannte die Netzgemeinde ohnehin kein Halten mehr.

Aber zunächst von Anfang an:

Auch die Neos übten sich vor Beginn der Pressekonferenz in politischer Satire.

Der Kleber der PK-Einladung ist defekt. Die PK von Sobotka muss daher verschoben werden. #bpw17 #bpw18 #bpw16 #orf2 — Das Neue Österreich (@neos_eu) September 12, 2016

Ein größeres Twitter-Gewitter war natürlich vorauszusehen.

Genießen wir die letzten Minuten an Ruhe, bevor Twitter Österreich wieder kollabiert. #bpw16 — Johannes Marksteiner (@Pokernatic) September 12, 2016

Aber nicht nur Twitter-Österreich nimmt Notiz von der Wahl-Verschiebung. Wenn sogar Satiriker Jan Böhmermann eingreift, dann muss die Aufmerksamkeit hoch sein. Man kann nur hoffen, dass kein Schmähgedicht folgt.

Die Wahl des österreichischen Bundespräsidenten soll noch in diesem Jahr auf dem Gelände des fertig gestellten Berliner Flughafens erfolgen. — Jan Böhmermann (@janboehm) September 12, 2016

Hier einmal das nüchterne Faktum, berichtet vom Innenministerium, das erst seit Juli 2016 auf Twitter präsent ist:

Nun steht es fest: BM Wolfgang Sobotka ersucht das Parlament

mittels Gesetz die Wahl zu verschieben — BM.I (@BMI_OE) September 12, 2016

Innenminister Sobotka erklärt bei der Pressekonferenz, wie so eine "hochkomplexe" Wahlkarte funktionieren ... sollte.

"Das ist technisch ein hochkomplexes Kuvert." Österreichs Innenminister Sobotka erklärt die Sache mit der Briefwahl. pic.twitter.com/7RqwSio2PL — Stefan Leifert (@StefanLeifert) September 12, 2016

Der Wahltermin wird also, wenn alles nach Plan läuft, mitten im Advent liegen. Eine Zeit, in der gerne gedichtet wird.

Advent, Advent, die Wahl die klemmt. — Jürgen Schrei (@Juergen75at) September 12, 2016

Advent Advent

Der Umschlag brennt.

Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier,

Dann steht die Neuwahl vor der Tür.

Vielleicht. — Sarah Kriesche (@SarahKriesche) September 12, 2016

Alexander Van der Bellens Plakate werden möglicherweise einem Rebrush unterzogen.

ORF-Journalistin Lou Lorenz-Dittlbacher erinnert an den eigentlichen Zweck von Wahlen.

Der @WolfgangGeier erinnert an seinen Satz vor vier Monaten "ein Ergebnis würde dieser Wahl gut tun". Wie wahr #bpw16 #ZiBspezial — Lou Lorenz (@lou_lorenz) September 12, 2016

ORF-Peking-Korrespondent Raimund Löw gerät in Erklärungsnotstand.

Bin ratlos! Wie soll ich das alles chinesischen Kollegen erklären??Ist Demokratie Durcheinander,fragen die erstaunt? https://t.co/7NLolBqrBN — Raimund Löw (@RaimundLoew) September 12, 2016

Die Sache mit dem Nikolo

So weit so gut. Mit einer Verschiebung war allenthalben gerechnet worden. Das Wahlvolk ist mittlerweile auch schon routiniert, was Planänderungen betrifft. Aber dann enthüllte Innenminister Wolfgang Sobotka das wahre Problem:

Wenn der Nikolaus kommt, ist kein guter Wahltermin, sagt Sobotka. #bpw16 — NZZ.at (@NZZat) September 12, 2016

Sobotka wäre der 27.11. lieber als der 4.12.: "Sie kennen die österreichischen Traditionen, so kurz vor Nikolaus..." — A. Föderl-Schmid (@foederlschmid) September 12, 2016

Sie kennen die Ö Traditionen, kurz vor Nikolaus, da sind viele Feste…”

(video via https://t.co/ci1wRE1oJ1) #bpw16 pic.twitter.com/PwryK6mysZ — Michael Horak (@fatmike182) 12. September 2016

Bald kennt wohl die halbe Welt die "österreichischen Traditionen".

Der 4.12. als möglicher Termin ist unpassend, weil kurz danach Nikolaus und viele Feste stattfinden??? #sobotka #bpw16 hilfe — franciska (@cissagoe) September 12, 2016

Es gibt auch schon erste Absagen.

Ja, aber der 4. Dezember wär doch kurz vor NIKOLAUS. Sorry, da kann ich nicht. #Sobotka #bpw16 https://t.co/wc5zbhUWq0 — Schifteh Hashemi (@schifteh) September 12, 2016

Vielleicht liegt es aber mehr am Krampus, als am Nikolo.

Österreich: Das einzige Land der Welt, das bei Wahlterminen auf Krampus und Nikolo Feiern Rücksicht nimmt. #Sobotka — andreasbrocza (@A_M_Bro) September 12, 2016

Jedenfalls droht die Mutter aller Stichwahlen:

Krampus oder Nikolo? Die Frage des 4.Dezembers. — Matthias Euler-Rolle (@eulerrolle) September 12, 2016

Die Sache mit dem Kleber

Auch wenn Krampus und Nikolo im Spiel sind — der Wahlkarten-Kleber stahl wieder allen die Show.

Frage des deutschen Journalisten an den Innenminister:Steht ihr nicht ein bissl deppert da?

Antwort Chef BKA: es war deutscher Kleber. — Florian Klenk (@florianklenk) September 12, 2016

Der Kleber kam auf Twitter gar nicht gut weg.

Auch eine herrliche Lunge schützt nicht vor einem dämlichen Kleber. — Johannes Spalj (@JohannesSpalj) September 12, 2016

Ein klarer Fall für den deutschstämmigen ORF-"Wahlfahrer" Hanno Settele ...

Deutsche Kleber! Alles klar. — Hanno Settele (@HannoSettele) September 12, 2016

... der seinen Avatar vorausschauend gewählt hatte.

Ich habe bereits vor drei Tagen meinen Avatar durch einen deutschen Kleber ersetzt. Ich sags nur. Just sayin. — Hanno Settele (@HannoSettele) September 12, 2016

Der Schuldige ist rasch gefunden: Das Ausland überhaupt

++ Kleber für Wahlkuverts kam aus dem Ausland. ++

Strache fordert sofortige Grenzschließung.#bpw16 — Die Morgenpost (@diemorgenpost) September 12, 2016

Armin Wolf wittert bereits den Notstand.

Ich glaube, demnächst werden Grenzkontrollen und Asylverfahren für Klebstoffe eingeführt. — Armin Wolf (@ArminWolf) September 12, 2016

Wer aus der "Kleberkrise" politisches Kapital schlagen könnte:

Aber auch Van Der Bellen kam nicht ungeschoren davon.

Nächste Panne: Klebestreifen von Van der Bellens Zigaretten öffnen sichhttps://t.co/PcmuoFGiBz pic.twitter.com/C74a57NgeI — Die Tagespresse (@DieTagespresse) September 12, 2016

Für ATV-Mann Martin Thür ist jetzt alles klar:

Der Kleber kam aus Deutschland.



Jetzt ergibt alles Sinn. — Martin Thür (@MartinThuer) September 12, 2016

SPÖ-EU-Abgeordner Eugen Freund steht zum deutschen Kleber.

Ich halte meinem deutschen Kleber die Treue, zumindest um 21.45 Uhr @ClausKleber — Eugen Freund (@EugenAFreund) September 12, 2016

Im Gegensatz zu Eugen scheint ZDF-Nachrichtenmoderator Claus Kleber kein Freund von Namenswitzen zu sein.

Kleber war aber schon lange vor Sobotkas Pressekoferenz gewarnt.

Danke, liebes @Deutschlandradio, dafür, dass Ihr konsequent über Österreich #KlebstoffKrise sprecht! #kleber — Claus Kleber (@ClausKleber) September 12, 2016

Das Satireportal "Die Tagespresse" kennt bereits das Ergebnis der Evaluierung im Innenministerium:

„Wann ich will, wo ich will, und wie ich will“: Sobotka macht jetzt BP-Wahlen bei Humboldthttps://t.co/lhr7jBrzxd pic.twitter.com/eJQ19KtV4n — Die Tagespresse (@DieTagespresse) September 12, 2016

Hauptsache: Weiß-Blau

Und der ORF? Der ist für jeden Wahltermin gewappnet ...