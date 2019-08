Der Forderungskatalog der Wissenschaft

Die Wissenschaft will sich im laufenden Wahlkampf Gehör verschaffen. Denn Forschung und Entwicklung sind „der einzige Weg, den Wohlstand in Europa zu sichern“, sagt Thomas Henzinger vom Institute of Science and Technology Austria. Dafür muss aber mehr in diesem Bereich getan werden, erklärt die „ Allianz österreichischer Wissenschaftsorganisationen“.

Seit Jahren seien die Schwachstellen bekannt: Österreich müsse mehr in die Grundlagenforschung investieren und die Fördermittel vermehrt im Wettbewerb vergeben.