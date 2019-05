Der Bundespräsident wirbt für die EU-Wahl

„Es ist mir ein Herzensanliegen – als Bundespräsident unserer Heimat Österreich, in der ich lebe und die ich liebe, und als überzeugter Europäer –, die Zeit bis zur Europawahl zu nutzen, um in Begegnungen und Gesprächen mehr darüber zu erfahren, was das gemeinsame Europa für den Alltag, den Beruf und für die persönlichen Perspektiven unterschiedlichster Menschen bedeutet", sagt Van der Bellen. "Das Aufeinander-Zugehen, das Im-Gespräch-bleiben, das ist etwas sehr Österreichisches. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Miteinander auch in und für Europa eine große Rolle spielt.“

Ziel des Projekt ist es, über die Gespräche die Bedeutung des geeinten Europas sichtbar zu machen und die Bevölkerung über Parteigrenzen hinweg dazu aufzurufen, von ihrem demokratischen Recht bei der Europawahl am 26. Mai Gebrauch zu machen.

Warum wählen Sie?

Das, was unser gemeinsames Europa ausmache, sagt Van der Bellen, seien die Geschichten, Gedanken und Ideen seiner Bürgerinnen und Bürger – und die Antwort auf die Frage: Warum wählen Sie ein gemeinsames Europa?

Diese Frage stellte der Bundespräsident auch der Bio-Winzerin Judith Beck aus Gols im Burgenland.