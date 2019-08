Der blaue Baron: Wer ist der FPÖ-Quereinsteiger?

„Wollen S’ an Whiskey?“ Es ist kurz vor 12, und der Baron kommt in seinem Arbeitszimmer gleich zur Sache.

Er meint es gut. Der Weg aus der Hauptstadt war weit und nicht ohne Mühen. Bei Sattledt runter von der Autobahn, dann quer durch Steinerkirchen. Bald ist das Schloss angeschrieben. Ein Halt am schmiedeeisernen Tor, das Schild warnt vor „scharfen Hunden“. Nach der Einweisung durch den Gartenarbeiter über den Kiesweg zum Gästeparkplatz. Hinüber zum Turm, links durch den Innenhof mit dem Brunnen, die knarrenden Holzstufen hinauf, vorbei an Hellebarden und Armbrüsten, das Übliche in alten Gemäuern.