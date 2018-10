"Der Abgang des Roten": Netzreaktionen zum Kern-Rückzug

Über die Art des Abgangs von Christian Kern sind sich die Kommentaren ziemlich einig: Da ist dem oft glücklosen Ex-SPÖ-Chef in den letzten Wochen wenig aufgegangen. Vom schlecht inszenierten Umstieg in die Europapolitik bis zum Nun-Doch-Komplettrückzug. Auch die Partei selbst wurde in Turbulenzen gebracht. Die Reaktionen darauf sind freilich gemischt. Da gibt einerseits die Häme von politisch anders gepolten, aber auch so manch Mitleidsbekundung.

Ein Rückblick auf den heutigen Kern-Rückzug in Twitter-Nachrichten: