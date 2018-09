Demokratie-Match gegen Ungarns Premier Orbán

Neben Polen (Verfahren gegen die Justizreform) steht damit auch Ungarn am Pranger der EU. Im Falle Ungarns ist erstmals das Europa-Parlament aktiv geworden. Doch bis das Verfahren wirklich in Gang kommt, muss es noch einige Hürden nehmen. Mit Mehrheit (vier Fünftel der noch 28 EU-Länder) muss der Außenministerrat entscheiden, ob er die EU-Kommission beauftragt, die Verstöße in Ungarn nochmals zu prüfen. Wenn die Kommission zum Ergebnis käme, dass es sich dabei um gravierende rechtsstaatliche Mängel handle, müsste der Europäische Rat einstimmig entscheiden, ob ein Verfahren gegen Ungarn eingeleitet wird. Am Ende des Untersuchungsprozesses wäre es wieder der Rat, der über die Sanktionen befinden müsste. Die höchste Strafe ist ein Entzug aller Stimmrechte, es können aber auch nur gewisse Stimmrechte entzogen werden (zum Beispiel Stimmrechte in bestimmten Räten, Anm.). Im EU-Vertrag steht auch, dass das Verfahren gegen ein Land – in diesem Falle Ungarn – eingestellt werden kann, sollte der beschuldigte Staat EU-rechtskonform handeln und beanstandete Gesetze ändern.