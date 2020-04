Demnächst auch schriftliche Online-Prüfungen an den Unis

Demnächst wird an manchen Universitäten auch für schriftliche Prüfungen auf das Online-Format gesetzt. An der Wirtschaftsuniversität (WU) findet bereits Ende April eine Großprüfungswoche online statt. Auch die Uni Wien will ihre schriftlichen Prüfungen im Sommersemester grundsätzlich online abhalten - dafür stellt man auch auf andere Prüfungsformate um.

An der WU läuft die Online-Prüfung über ihr Lernportal MyLearn. Für eine Teilnahme benötigt wird ein Computer inklusive Kamera oder Webcam, der WU-Studierendenaccount, eine stabile Internetverbindung sowie eine Anmeldung bei der Plattform Microsoft Teams. Zwei bis drei Tage vor der Prüfung muss dann ein Foto in der Online-Prüfungsumgebung hochgeladen werden, das Gesicht sowie Studentenausweis bzw. amtlichen Lichtbildausweis nebeneinander zeigt.

Am Tag der Prüfung müssen sich die Studenten 30 Minuten vor Prüfungsbeginn einloggen sowie eine Prüfungserklärung unterzeichnen und einer Online-Aufsicht zustimmen. Letztere kann durchgeführt werden, indem Bildschirm und Ton während der Prüfung aufgezeichnet werden (dafür die Kamera bzw. Webcam, Anm.) Eine eventuell nötige Kommunikation zwischen Student, Prüfungsverantwortlichen und Fachaufsichten erfolgt über Microsoft Teams - etwa wenn Fragen zur Prüfung auftauchen oder falls technische Probleme auftreten.