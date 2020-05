Das Rad der Sanierung ist längst erfunden

Auch die lange Liste notwendiger und möglicher Maßnahmen bedarf hier keiner Wiederholung. Die ist jedem einigermaßen informierten Bürger klar, die kennt die Politik seit Jahren im Detail. Was nottäte, lässt sich in jedem Lehrbuch der Betriebswirtschaft nachblättern: Probleme analysieren, sinnvolle und wirksame Maßnahmen erarbeiten, diese umsetzen und die Betroffenen von der Notwendigkeit und dem künftigen Erfolg überzeugen.

Das ist nicht Regierungskunst, das ist reine Pragmatik mit verantwortungsbewusster Erfolgsorientierung. Unbestritten ist dabei, dass die in sehr guten Konjunkturzeiten versäumte Sanierung jetzt erschwert ist: Die Rezession ist eine reale Gefahr, die ungewohnt hohe Inflation macht es den Bürgern ohnehin schwer, das politische Spitzenpersonal ist überfordert. Was in diesen Wochen die Gemeinde Wien an Erhöhungsexzessen bei Gebühren und Abgaben einführt, ist übrigens nicht nur in dieser Lage klares kommunales Raubrittertum.

Ganz drastisch vorgeführt wurde zuletzt die Inkompetenz der herrschenden Politik an einem relativ kleinen, für viele Menschen aber elementaren Problem. Erst nach Wochen und zwei Ärztestreiks konnten sich Bund und Stadt Wien auf zusätzliche neun Millionen Euro für das Wiener AKH einigen. Erst durch diesen Zuschuss muss nicht durch weitere Personalkürzungen die Versorgung neuerlich und für viele Patienten auf potenziell lebensbedrohliche Weise eingeschränkt werden. Bezeichnender Vergleich: Der Bund gibt jährlich rund 40 Millionen für Inserate aus, die Stadt Wien für ihren Informationsdienst rund 60 Millionen.