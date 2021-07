Das neue Ranking der Landeshauptmänner

Und, bei allem Respekt, es schaut ein bisschen retro aus. SPÖ und ÖVP haben es nicht einmal geschafft, Frauen zu etablieren. Nach dem Abgang von Waltraud Klasnic und Gabi Burgstaller ist die Landeshauptleute-Konferenz wieder ein reiner Männerbund.

Das dürfte auf absehbare Zeit so bleiben. Die Chancen von Johanna Mikl-Leitner auf den Chefposten in Niederösterreich sind gesunken – dazu habe sie in der Flüchtlingskrise einen zu hilflosen Eindruck gemacht, erzählen ÖVP-Kenner. Derzeit werden dem stellvertretenden Landeshauptmann und Finanzchef Wolfgang Sobotka die besten Aussichten auf eine Pröll-Nachfolge attestiert.