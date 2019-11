"Ich brauch kein Risiko": Netz lacht über FPÖ-Goldschatz

Hochrangige FPÖler wie Generalsekretär Christian Hafenecker flüchten sich derzeit in so etwas wie Satire oder Selbstironie. Man möge ihn doch bitte sofort verhaften, er stelle sich der Polizei, twittert Hafenecker. "Ja, ich habe zu verschiedenen persönlichen Anlässen Goldphilharmoniker erhalten und bewahre die an einem sicheren Ort auf. Bitte schickt mir die Cobra heim und nehmt mich fest."

Politische Gegner erinnern hingegen an das Ibiza-Video, in dem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darüber spricht, dass je ein Drittel des Vermögens vernünftigerweise in Gold, Fremdwährungen und Immobilien anzulegen sei. Er, Strache, sei für die Investitionen der FPÖ verantwortlich. Wörtlich sagte Strache: "Ich brauch' kein Risiko."

Die FPÖ-Konkurrenz - Neos und Grüne - erinnert aber auch an den rechtlichen Aspekt: Dass nämlich die Parteienförderung zweckgewidmet sei für die politische Arbeit von Parteien und ihre Klubs und Steuerzahlergeld eben nicht dazu da sei, Gold-Reserven anzulegen.

Und vor allem lacht das Netz über die frührere Regierungspartei, die ihren Goldschatz "krisensicher" im Finanzkrisenjahr 2008 angelegt haben will. Ein Twitterant buchstabiert FPÖ neu in "Feinunzen Partei Österreich", ein andere meint, es handle sich bestimmt um Schokolade in Goldfolie verpackt. Natürlich fehlt es auch nicht an einschlägigen Anspielungen auf Nazi-Gold.

Obwohl zwei der drei Kassetten im Eigentum des FPÖ-Rathausklubs stehen (die dritte gehört der FPÖ Wien), betont Klubchef Toni Mahdalik gegenüber dem KURIER, keine näheren Hintergründe dazu zu kennen und verweist auf die Landespartei.

Dort hatte Landesparteisekretär Michael Stumpf bereits am Mittwoch Stellung bezogen und über die Herkunft des Goldes gemeint: Das Geld für das Gold stamme aus Mitgliedsbeiträgen, aus der Parteienförderung, eben"aus dem ganzen Potpourri unserer Einnahmen."

Wie eine Partei mit Millionen-Schulden gleichzeitig in Osttirol Gold bunkern kann, ist freilich eine der vielen offenen Fragen. Eine andere: Wieviele Goldbarren besitzt die FPÖ nun eigentlich? Ein Stück hat momentan den Gegenwert von 21.500 Euro. Noch ist nicht bekannt, ob die drei ursprünglich versiegelten Metallkassetten mit dem glänzenden Inhalt überhaupt schon geöffnet wurden.

Alle Infos über den blauen Goldschatz stammen aus einem geschwärzten Notariatsakt von 2015, die die FPÖ den Ermittlern im Zuge der Casions-Affäre übergeben hat. Der Schlüssel zu den Kassetten liege aber bei dem mittlerweile verstorbenen Notar.