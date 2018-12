Darf der Schulhof zur parteipolitischen Kampfarena werden?

Eine Einschätzung, die der Schulrechtsexperte Markus Juranek bestätigt – und erweitert. „Jeder einzelne Lehrer“ sei dazu angehalten, die geforderte Objektivität in die Klasse zu bringen. Das gelte auch, wenn sich Schüler parteipolitisch betätigen. Dann sei der jeweilige Lehrer „angehalten, hier auszugleichen“.

Eine Taktik, die in der Klasse funktionieren mag. Aber was, wenn Schüler in den Pausen zu agitieren beginnen?

Wiederum: Ermessenssache, sagt Juranek. Wenn ein Schülervertreter etwa für ein Kopftuchverbot eintritt, würde das zulässig sein – nicht aber, wenn er damit Werbung für eine Partei macht.

Auf KURIER-Nachfrage ist Krauss bemüht zu versichern, die Freien Schüler würden „sicher nicht aktiv auf Schüler zugehen“. Die Schule sei „ein parteipolitisch freier Raum und das gilt natürlich auch für uns“. Man wolle nur Diskussionen für Schulsprecher anbieten.