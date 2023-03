Danninger: "Ich orte eine gewisse künstliche Aufregung"

In Richtung jener Kulturschaffenden, die den schwarz-blauen Pakt in einem Brief kritisiert haben, erklärt Danninger: "Mit einer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird es im kulturellen Bereich nie eine Einengung geben. Darum kann man klar sagen, dass hier die Politik der vergangenen Jahre fortgesetzt wird." Angesprochen auf die Kritik der Israelitischen Kultusgemeinde sagt der Klubobmann: "Es gibt in diesem Arbeitsübereinkommen ein ganz klares Bekenntnis zu unserer Verantwortung gegenüber der jüdischen Community."