Covid-Hilfe: Das meiste Geld ist nach Wien geflossen

Wenige Tage vor dem Auslaufen der Beantragungsfrist für die letzten Covid-19-Hilfen hat das Finanzministerium eine Bilanz vorgelegt: Insgesamt sind bisher 13,7 Milliarden Euro von der Cofag ausbezahlt worden.

Die meisten Gelder sind mit 3,3 Milliarden Euro nach Wien geflossen. An zweiter Stelle folgt Tirol, wo die Unternehmen mit rund 2,4 Milliarden Euro unterstützt worden sind. Für die großen Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich wurden jeweils nur rund 1,6 Milliarden Euro benötigt. In Salzburg wurden ebenfalls 1,6 Milliarden Euro beantragt, in Kärnten und Vorarlberg jeweils 658 Millionen Euro. Am Ende der Liste findet sich das Burgenland, wo nur 185 Millionen Euro benötigt worden sind.

Brunner: "Arbeitsplätze gerettet"

Für Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) war das der richtige Schritt, um während der vergangenen beiden Corona-Jahre möglichst viele Insolvenzen zu verhindern. Brunner: „Unsere Wirtschaftshilfen haben Arbeitsplätze und Unternehmen gerettet und eine Insolvenzwelle verhindert. Somit lagen die Insolvenzen in den Jahren 2020 und 2021 deutlich unter Vorkrisen-Niveau.“

Nimmt man die Branchen her, so hat die Beherbergungs- und Gastronomiesparte die meisten Hilfsgelder erhalten, insgesamt rund 5,3 Milliarden Euro. Dahinter findet sich der Handel mit nahezu 2,3 Milliarden Euro.