Covid: Akademie erforscht Zorn und Expertenskepsis

Polarisierung

Die Forscher kümmern sich um vier Fragen: Wie steht es um die Polarisierung in der Pandemie? Welche (Ziel-) Konflikte hat es gegeben bzw. gibt es? Wie gut war die Beratung der Spitzenpolitik und was lief bei der Kommunikation nach außen besser oder schlechter? Und schließlich wollen sich die Experten der auffallend stark in der Bevölkerung verankerten Wissenschaftsskepsis widmen. Hier geht es etwa um die Frage: Warum vertrauen gebildete Bürger angesehenen Institutionen und Wissenschaftern in einer Krise wie der um Covid-19 plötzlich wenig bis gar nicht mehr?

Um Antworten zu finden, erstellen die Wissenschafter Fallstudien und führen Interviews mit Entscheidungsträgern.

Mit ersten Ergebnissen der Aufarbeitung ist Ende des Sommers zu rechnen, heiĂźt es in der Ă–AW; endgĂĽltige Ergebnisse sollen zum Jahreswechsel vorliegen.

Damit erstens die wissenschaftlichen Standards passen und zweitens auch internationale Erkenntnisse ausreichend einflieĂźen, wurde bei diesem Ă–AW-Projekt ein internationaler Beirat eingesetzt. Ihn leitet die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx.

Soviel zum Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung.