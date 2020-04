Coronavirus: Neos-Chefin über die Herausforderungen in der Bildung

Mit dem am Montag vorgestellten Fahrplan der Bundesregierung sind die Oppositionsparteien zufrieden. "Die Maßnahmen scheinen in die richtige Richtung zu gehen", so Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. Ob die Neos auch in Sachen Bildung mit der Bundesregierung d´accord sind - dazu spricht Beate Meinl-Reisinger ab 12h30. Der KURIER berichtet.