Info-Offensive für Migranten läuft offenbar erfolgreich

In kurzen Info-Videos in aktuell elf Sprachen werden die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln rund um das Coronavirus erklärt. Diese Videos wurden nicht nur auf der ÖIF-Homepage, sondern auch in Sozialen Medien verbreitet. Zusätzlich sollen am kommendem Montag (23. März) ÖIF-Hotlines für Migrantinnen und Migranten in mehr als zehn Sprachen aktiviert werden. Dorthin können die Betroffenen Fragen zum Coronavirus richten und erhalten umgehend Antworten, etwa zu Verhaltens- und Hygieneregeln.

Bereits im Lauf der vergangenen Woche verzeichnete der ÖIF per Telefon rund 1.800 Fragen von besorgten Bürgern. Am häufigsten nachgefragt wurde laut Ministerium, wann die Menschen ihre Kurse und Prüfungen machen können. Infos zu Hygienevorschriften, zu Regelungen bezüglich Kindergarten- und Schulbesuch und zu den von der Regierung verhängten Ausgangsbeschränkungen waren ebenfalls sehr gefragt.