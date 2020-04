Coronavirus: Burgenland holt Betreuungskräfte per Luftbrücke

Um die 24-Stunden-Betreuung für pflegebedürftige Menschen auch in der Corona-Krise abzusichern, will das Burgenland 225 Personenbetreuerinnen und -betreuer aus Kroatien einfliegen lassen. Ein erster Flug aus Zagreb wird am 15. April in Wien erwartet, ein weiterer aus Rumänien werde folgen, so Landesrat Christian Illedits ( SPÖ) am Montag. Die Versorgung sei damit "auf Wochen und Monate gesichert".

Erst vor wenigen Wochen hat das Land Niederösterreich Pflegekräfte einfliegen lassen.