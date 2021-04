Corona-Zahlen: Deutsche Bild-Zeitung spricht von "Ösi-Wunder"

"Seit 1. April fallen in Österreich die Infektionszahlen - und das ohne bundesweiten Lockdown." Die deutsche Bild-Zeitung scheint geradezu fasziniert von der Corona-Strategie in Österreich, spricht in einem aktuellen Bericht gar von einem "Ösi-Wunder".

Und dieses Wunder beschreibt die Bild so: In den meisten Regionen des Landes seien Geschäfte und Kindergärten offen, Schulen seien im Wechselbetrieb, Pflicht zur Heimarbeit gebe es nicht. Und selbst während des "knallharten Oster-Lockdowns", etwa in Wien, sei Spazierengehen und Joggen immer erlaubt gewesen. Dennoch sei die 7-Tages-Inzidenz seit Ende März von 255 auf 196 gefallen. "Wie hat unser Nachbarland denn DAS geschafft?", fragt die Bild.

Tests als Schlüssel?

Das "mögliche Erfolgsgeheimnis" vermutet man die österreichische Teststrategie. Es gebe "massenhaft Schnelltests", deshalb sei die Dunkelziffer an Infektionen niedriger als in Deutschland.

Das Boulevard-Blatt berichtet weiter, dass Kanzler Sebastian Kurz "bald alle Branchen öffnen" wolle, obwohl Österreich immer noch eine höhere 7-Tages-Inzidenz habe als Deutschland (162). Die Freiheit, wird Kurz zitiert, sei "zum Greifen nah" - solange wir jetzt nicht "übermütig" werden.

Mehr zu den geplanten Öffnungen lesen Sie im Artikel unten: