Corona: Vorarlberger Grüne spenden 11.500 Euro

Das werde normalerweise nicht öffentlich kommuniziert, da man es als private Verantwortung sehe, so Zadra - öffentlich setze man sich für einen gut ausgestalteten Sozialstaat und wirksame Armutsprävention ein. Ein Teil der Corona-Spenden gehe an internationale Hilfsorganisationen in griechischen Flüchtlingscamps, da die Krise an Grenzen nicht Halt mache.