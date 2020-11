Corona: Vorarlberg setzt verstärkt auf Antigentests

In einem weiteren Schritt erhält die infizierte Personen per Mail einen Link übermittelt, der zu einem Online-Formular führt. Dort gilt es die engen Kontaktpersonen einzutragen. Diese werden in weiterer Folge automatisch per SMS oder E-Mail informiert. Demnächst sollen laut Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) auch Bescheide automatisiert digital erstellt werden.