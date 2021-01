Corona: SPÖ macht Anschober für Test-Chaos verantwortlich

Der SPÖ-Abgeordnete Andreas Kollross sieht sich daher in seiner Kritik bestätigt: "Das ganze Testchaos im Herbst ist drauf zurückzuführen, dass er als zuständiger Minister keine Weisung an die Länder oder die Gesundheitsbehörden in den Ländern getätigt hat, wer wann in welchem Umfang und mit welchen Tests (Antigen oder PCR) zu testen ist", erklärte Kollross gegenüber der APA .

Und der SPÖ-Mandatar wirft dem Minister weiters vor, gar nicht zu wissen, wann er welche Weisung an wen erteilt hat. Anschober schreibt in der Anfragebeantwortung: "Im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2 Pandemie sind von mir immer wieder schriftliche und mündliche Weisungen ergangen, sowie Fachinformationen oder Handlungsempfehlungen ausgegeben worden. Anfragespezifische Aufzeichnungen (im Sinne einer Liste) werden jedoch nicht geführt."

Kollross wirft Anschober deshalb vor, es in der größten Gesundheitskrise nie für notwendig erachtet zu haben, für Einheitlichkeit durch Weisungen zu sorgen. Und der SPÖ-Abgeordnete sieht auch "eine einzige Bankrotterklärung" des Ministers, weil er "offenbar immer nur Empfehlungen" gegeben habe. "Deshalb ist das Testen so ein Chaos und deshalb ist auch das Impfen so ein Chaos. Auch hier gibt es ja nur Empfehlungen", sagte der SPÖ-Abgeordnete.