SPÖ beantragt Bundesrats-Sondersitzung wegen Corona

"Desaster"

Vize-Klubchef Jörg Leichtfried sieht ein Desaster der Regierung mit Anlauf. Alle Fehler des Vorjahres seien wiederholt worden. Jetzt gehöre Österreich zu den beschämenden Schlusslichtern in Europa: "Mit dem neuerlichen Lockdown in Oberösterreich und Salzburg und möglicherweise in ganz Österreich stehen wir vor dem Scherbenhaufen dieser Politik."