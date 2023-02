Corona: Pandemiekosten trieben Gesundheitsausgaben nach oben

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sind die öffentlichen Gesundheitsausgaben noch einmal kräftig angewachsen. 2021 gaben Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherungsträger insgesamt 38,49 Mrd. Euro aus. Das ist um 15,5 Prozent mehr als 2020.

Für den Zuwachs sorgten laut Statistik Austria vor allem pandemiebedingte Mehrausgaben - etwa für Covid-Testungen und -Impfungen, aber auch für Schutzausrüstung, Infokampagnen und andere pandemiebedingte Aufwendungen.

"Insgesamt wurden im Jahr 2021 knapp 5 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt - dreimal mehr als im Jahr davor", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.

Die laufenden Gesundheitsausgaben lagen im Jahr 2021 in Österreich bei 49,13 Mrd. Euro bzw. 12,1 Prozent des BIP. Die von der öffentlichen Hand aufgewendeten 38,49 Mio. Euro entsprechen damit rund 78,3 Prozent der Gesamtausgaben für Gesundheit.