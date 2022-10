Corona: Österreich mit Schulmaßnahmen großteils im OECD-Mainstream

Nicht mehrheitsfähig war in der OECD das regelmäßige Testen im Schulbetrieb: Nur in rund einem Drittel der Länder wurden wie in Österreich ab der Volksschule Corona-Tests eingesetzt. Eine Minderheit setzte außerdem auf verpflichtendes Impfen: In einem Viertel der Länder war für das Bildungspersonal (vom Kindergarten bis zur Hochschule) die Immunisierung gegen Covid-19 Pflicht, in einem Zehntel der Länder galt das auch für bestimmte Gruppen von Schülern bzw. Studierenden.

Anders als in Österreich wurde in der überwiegenden Mehrzahl der Länder auf standardisierte Tests gesetzt, um herauszufinden, wo es bei den Schülern Lernlücken gibt. Schon 2020/21 wurde diese Maßnahme breit genutzt, 2021/22 stieg der Anteil noch einmal auf je nach Schulform 84 bis 90 Prozent. In Lesen und Mathematik zeigten sich dabei fast durchgehend Lernlücken. In Österreich wurde stattdessen auf individuelle Feststellungen der Lehrer gesetzt.

In 24 von 30 Ländern wurden als Reaktion zusätzliche Förderprogramme eingerichtet, 45 Prozent der Länder setzten dabei auf mehr Lernzeit für die betreffenden Schüler - in Österreich neben Förderstunden auch in Form der zweiwöchigen Sommerschule, die zunächst nur für Kinder mit Probleme in der Unterrichtssprache Deutsch gedacht war und mittlerweile auch für Schülerinnen und Schüler ohne Förderbedarf geöffnet wurde. Allerdings wurde für das laufende Schuljahr (wie auch in Österreich) das Unterstützungsangebot von mehreren Ländern bereits wieder zurückgefahren. In Österreich gab es deshalb wiederholt Kritik an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).